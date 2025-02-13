В российском регионе отразили атаку беспилотников

Губернатор Богомаз: Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 февраля отражали атаку беспилотников в Брянской области, об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — заявил он.

Богомаз добавил, что подразделения ПВО Минобороны обнаружили и уничтожили воздушные цели. Он не уточнил их количество, также не представил информацию о возможных разрушениях и пострадавших.

Накануне с 19:00 до 21:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Крымом. Об этом рассказали в Министерстве обороны.