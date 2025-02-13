Одиноким россиянам дали совет перед 14 февраля

Психолог Быстрова призвала одиноких людей уделить время себе в День влюбленных

Психолог-консультант Анастасия Быстрова посоветовала одиноким россиянам провести День всех влюбленных 14 февраля, уделив время заботе о себе. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Быстрова считает, что если в праздник появляется грусть или раздражение, то это сигнал, что пора заняться собой. По ее мнению, любые эмоции, особенно неприятные, — это сигнал того, что в жизни нужно что-то поменять.

Одиноким людям 14 февраля психолог посоветовала посвятить день приятным делам: чтению книги, встречам с близкими. «Еще этот день можно использовать для личного роста и удовольствия. Вы также можете потратить это время для укрепления отношений с окружающими. Позвоните или напишите им», — призвала Быстрова.

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