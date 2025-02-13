Психолог раскрыла главный минус служебных романов

Психолог Андросенко: Служебные романы могут привести к нарушению личных границ

Служебные романы могут приводить к нарушению личных границ и проблемам как в отношениях, так и на работе, предупредила ведущий психолог центра «Моя карьера» Елена Андросенко. Главные минусы корпоративных романов специалист раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам психолога, смешение личного и профессионального — один из часто встречающихся минусов подобных отношений. Когда роман становится частью рабочей среды, бывает сложно разделить личную жизнь и карьеру, а ссоры или недопонимания в личной жизни могут негативно повлиять на рабочий процесс, пояснила эксперт. Она приводит в пример ситуацию, когда влюбленные поссорились утром, и конфликт в течение дня отвлекает от важных задач или делает общение с коллегами напряженным.

Не все сотрудники и начальство одобрительно относятся к служебным романам. Даже если отношения не влияют на рабочий процесс, они могут стать предметом обсуждения и сплетен. Если любовные отношения закончатся неудачно, это может повлиять на вашу репутацию и карьерные перспективы Елена Андросенко ведущий психолог центра «Моя карьера»

Также есть риск нарушения личных границ когда сложно провести четкую грань между рабочими и личными отношениями, уточнила Андросенко. Подобный дисбаланс, по ее словам, приводит к тому, что работа будет постоянно вмешиваться в личную жизнь и вызывать стресс и усталость.

Кроме того, она отметила, что в подобных отношениях может возникнуть конфликт интересов. Например, если один из партнеров занимает более высокую должность, это вызовет недовольство со стороны других сотрудников и приведет к обвинениям в фаворитизме, пояснила психолог.

При этом она подчеркнула, что у служебных романов могут быть и положительные стороны, причем как для работы, так и для качества отношений.

Один из позитивных моментов — это эмоциональная поддержка. Во время стрессовых ситуаций присутствие любимого человека рядом значительно снижает напряжение и помогает справляться с трудностями. Например, вы работаете над сложным проектом, в этот момент возлюбленный может оказать моральную поддержку и помочь сосредоточиться на решении задач Елена Андросенко ведущий психолог центра «Моя карьера»

«Влюбленные на работе могут стать друг для друга не только мощным источником мотивации, но и вдохновением для новых идей и стремлений к профессиональному росту. Например, это происходит, когда один из вас успешно решил сложную задачу — такая ситуация подтолкнет другого к новым достижениям», — заключила специалист.

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