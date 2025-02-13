Пассажир издевался над попутчиками-евреями в самолете и оказался под угрозой тюрьмы

CBS News: Пассажир издевался над попутчиками-евреями на рейсе из Майами в Ньюарк

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании во время полета оскорблял попутчиков, угрожал экипажу и капитану воздушного судна и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел 9 февраля на рейсе из Майами в Ньюарк, США. В течение трехчасового полета 27-летний Луис Вакеро из штата Нью-Джерси угрожал физической расправой несовершеннолетнему инвалиду и издевался над группой попутчиков-евреев. Кроме того, когда бортпроводник отказался подавать дебоширу алкоголь, после того как закончилось обслуживание, он заявил: «Тебе лучше быть осторожнее».

После посадки в международном аэропорту Ньюарк Либерти на борт самолета вызвали полицию. Когда Вакеро узнал, что стражи правопорядка скоро придут, он начал стучать в дверь кабины пилотов, требовать встречи с командиром воздушного судна и угрожал сломать ему челюсть.

Американца вывели из самолета и взяли под стражу. Федеральные прокуроры предъявили ему обвинение во вмешательстве в работу экипажа путем нападения или запугивания. Максимальное наказание за это нарушение — 20 лет тюрьмы.

Ранее пассажир самолета United Airlines во время полета снял рубашку перед стюардессой и прижал ее к стенке, выкрикивая оскорбления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.

