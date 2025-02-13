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11:45, 13 февраля 2025Россия

Представители «Уралкалия» раскрыли подробности ЧП на шахте в Соликамске

Во время ЧП в Соликамске рабочие Уралкалия проводили осмотр шахты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во время ЧП в Соликамске рабочие проводили осмотр шахты, когда на них обрушилась порода. Подробности происшествия раскрыли представители «Уралкалия», пишет 59.RU.

По данным издания, в четверг, 13 февраля, в 10 часов утра на руднике СКРУ-3 отслоился нарост соли. Двое сотрудников, которые в это время проводили осмотр шахты, оказались под завалами — спасти их не удалось.

В компании выразили соболезнования семьям сотрудников, получивших несовместимые с жизнью травмы. Для проведения расследования инцидента на предприятии создана специальная комиссия.

«Другие объекты компании работают в штатном режиме», — добавил представитель «Уралкалия».

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Расследование проводится по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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