Раскрыты главные ошибки при выборе мягкой мебели

Покупка моделей ограниченного функционала, неверный выбор обивки, а также несоответствие стиля мягкой мебели общей интерьерной концепции — самые распространенные ошибки, которые допускают при покупке мягкой мебели. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель направления «мягкая мебель» интерьерной компании Mr.Doors Антон Шаталин.

По словам эксперта, сегодня крупные производители мебели создают максимально технологичные и многофункциональные изделия. Например, в мягкую мебель может быть интегрирована подсветка или зарядные устройства. Такие решения, как объяснил Шаталин, позволяют избежать излишнего визуального шума и делают мебель все более функциональной.

Неверный выбор обивки для изделий мягкой мебели — еще одна распространенная ошибка, особенно если в семье есть дети, аллергики или домашние животные, заявил Шаталин.

При выборе обивки покупателям стоит в обязательном порядке обдумать все детали. Если их не предусмотреть, эксплуатация мягкой мебели не только уменьшается в сроках, но и ставит под угрозу здоровье домочадцев Антон Шаталин руководитель направления «мягкая мебель» интерьерной компании Mr.Doors

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвал выбор мягкой мебели, которая не соответствует общей концепции интерьера. По его словам, зачастую люди приобретают мебель, руководствуясь лишь эстетическими характеристиками, но в итоге изделие выбивается из общей стилистики пространства. Чтобы избежать этого, Шаталин рекомендовал поискать изображения интерьерных решений в выбранном стиле. Это даст дополнительное понимание того, к чему стоит стремиться и как преобразить собственный дом грамотно с точки зрения дизайна.

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