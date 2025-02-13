Россиян предупредили об участившихся случаях трех видов мошенничества

ВТБ: В январе увеличились случаи фишинга и поддельных предложений заработка

Мошенники чаще стали атаковать россиян с помощью фишинговых ресурсов и поддельных предложений заработка в январе. Об участившихся случаях трех видов мошенничества свидетельствуют данные ВТБ, которые приводят «Известия».

Сообщается, что в прошедшем месяце увеличилось количество фишинговых схем. Так, отметили в банке, злоумышленники подделывают сайты интернет-магазинов и предлагают товары с большими скидками. После того как жертва оплачивает заказ, собеседники перестают выходить на связь.

Кроме того, отметили в ВТБ, на 50 процентов выросло число предложений онлайн-заработка. Чаще всего мошенники предлагают россиянам вложить деньги в якобы перспективный проект. Когда человек переводит деньги, его доступ к платформе, где должны были проводиться финансовые операции, блокируется.

Также в компании подчеркнули, что участились случаи автоматических подписок на сервисы или услуги. Пользователи переходили на страницу, предлагающую пробный бесплатный доступ, однако после ввода данных карты с нее автоматически списывались деньги.

Ранее россиянам назвали самые популярные схемы мошенничества перед 14 февраля. Сообщалось, что злоумышленники предлагают заказать цветы, купить билеты онлайн или забронировать место в ресторане, отправляя жертвам ссылку на фишинговый ресурс.