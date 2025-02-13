Россиянам объяснили причины внезапного ухудшения зрения после 40 лет

Врач Гуслистова: После 40 лет зрение может ухудшиться из-за проблем с сосудами

Избежать возрастного ухудшения зрения после 40 лет невозможно, даже если оно всегда было отличным, предупредила офтальмолог, главный врач сети салонов оптик ‭«Счастливый взгляд» Лариса Гуслистова. Причины этого врач объяснила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Изменение зрения после 40 лет чаще всего происходит из-за утраты эластичности хрусталика и его уплотнения, это естественный процесс, не требующий лечения, объяснила Гуслистова. Чаще всего человек жалуется на проблемы с фокусировкой на предметах вблизи. В этом случае решить проблему помогут очки или контактные линзы, но зрение все равно продолжит ‭ухудшаться, добавила она.

При отсутствии коррекции мышцы глаз будут перенапрягаться, что может вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение работоспособности и даже бессонницу Лариса Гуслистова офтальмолог

Также после 40 лет зрение может внезапно ухудшиться из-за катаракты, глаукомы и возрастной дегенерации сетчатки глаза, продолжила врач. Кроме того, по ее словам, влияют на здоровье глаз и остроту зрения проблемы с сердцем, сосудами и эндокринными железами. В связи с этим при возникновении подобных проблем Гуслистова рекомендовала пройти консультацию не только у офтальмолога, но и у кардиолога и эндокринолога.

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