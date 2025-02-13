Россиянам объяснили причины внезапного ухудшения зрения после 40 лет

Избежать возрастного ухудшения зрения после 40 лет невозможно, даже если оно всегда было отличным, предупредила офтальмолог, главный врач сети салонов оптик «Счастливый взгляд» Лариса Гуслистова. Причины этого врач объяснила россиянам в беседе с «Лентой.ру».
Изменение зрения после 40 лет чаще всего происходит из-за утраты эластичности хрусталика и его уплотнения, это естественный процесс, не требующий лечения, объяснила Гуслистова. Чаще всего человек жалуется на проблемы с фокусировкой на предметах вблизи. В этом случае решить проблему помогут очки или контактные линзы, но зрение все равно продолжит ухудшаться, добавила она.
При отсутствии коррекции мышцы глаз будут перенапрягаться, что может вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение работоспособности и даже бессонницу
Также после 40 лет зрение может внезапно ухудшиться из-за катаракты, глаукомы и возрастной дегенерации сетчатки глаза, продолжила врач. Кроме того, по ее словам, влияют на здоровье глаз и остроту зрения проблемы с сердцем, сосудами и эндокринными железами. В связи с этим при возникновении подобных проблем Гуслистова рекомендовала пройти консультацию не только у офтальмолога, но и у кардиолога и эндокринолога.
Ранее офтальмолог Аида Бабаева предупредила об опасных причинах сильной слезоточивости. По ее словам, обильное слезоотделение в совокупности со светобоязнью указывает на инфекцию глаз.