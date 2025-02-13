Россиянам подсказали способы восстановить печень после алкоголя

Гастроэнтеролог Ломова: После алкоголя печени нужно правильное питание

Чтобы восстановить печень после употребления алкоголя, следует придерживаться определенного режима питания, много пить и двигаться, считает врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Ломова отметила, что алкоголь разрушительно действует на печень и провоцирует ряд серьезных заболеваний: жировой гепатоз, цирроз, кардиомиопатию и даже рак. При этом она отметила, что на ранних стадиях поражения печени обратимы. Для этого в первую очередь нужно отказаться от употребления алкоголя в любом количестве, подсказала врач.

Еще одним способом восстановить Ломова назвала правильное питание. Она посоветовала есть не менее 2000 калорий в день и употреблять около 1-1,5 грамма белка на каждый килограмм массы тела. «При этом важно ограничить потребление соли, консервов, колбас, жирной, острой и жареной пищи. Предпочтение лучше отдавать овощам, ягодам, зелени, нежирному мясу и рыбе», — считает врач.

Чтобы печень восстанавливалась быстрее, гастроэнтеролог призвала пить достаточное количество воды комнатной температуры, а также поддерживать физическую активность. Специалистка пояснила, что во время занятий спортом все органы насыщаются кислородом, улучшается обмен веществ и ускоряется регенерация тканей.

Ломова добавила, что при запущенных поражениях печени без консультации врача и лекарственной терапии не обойтись. Она подчеркнула, что препараты для лечения печени врач подбирает индивидуально на основе результатов анализов и других данных.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала, что алкоголь также вреден для сердца. Она пояснила, что спиртосодержащие напитки повышают давление сразу после употребления.