Россиянин опубликовал комментарий в интернете и попал под статью об оправдании терроризма

В Магнитогорске задержан мужчина, подозреваемый в оправдании терроризма

В Магнитогорске сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего местного жителя, который в интернете опубликовал комментарий, оправдывающий террористическую деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ.

По данным правоохранителей, в 2020 году фигурант в одном из городских интернет-сообществ опубликовал комментарий, оправдывающий террористическую деятельность и побуждающий других пользователей к ее осуществлению.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя к 5,5 года колонии общего режима.

