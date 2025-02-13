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01:13, 13 февраля 2025Россия

Российский боец в одиночку сжег украинский БТР

Минобороны России: Рядовой Кольцов в одиночку сжег украинский БТР из гранатомета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российский рядовой Александр Кольцов смог уничтожить вражеский бронетранспортер из ручного гранатомета. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Точным выстрелом из ручного гранатомета Александр Кольцов повредил бронетранспортер, а вторым выстрелом поразил боекомплект, уничтожив тем самым боевую машину противника. Враг, понеся потери, отступил», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны рассказали о рядовом Илье Кнутове, который помог приблизиться Вооруженным силам РФ к опорному пункту украинских подразделений.

Ранее ведомство показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в Курской области. На записи видно несколько прицельных ударов и последующие взрывы. В Минобороны рассказали, что атаку провели расчеты 122-миллимитровых буксируемых гаубиц Д-30.

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