Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы полосы при посадке и оказался в траве

Самолет United Airlines выкатился за пределы полосы после посадки в Сент-Луисе

Самолет американской компании United Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Сент-Луисе, США. Об этом сообщил портал Spectrum News.

Отмечается, что Bombardier CRJ-550 выполнял рейс из вашингтонского аэропорта имени Эдгара Даллеса. После приземления он выкатился за полосу и оказался в траве.

На борту воздушного судна было 27 человек, о пострадавших не сообщалось. После высадки пассажиров доставили в зал ожидания на автобусах.

Из-за аварии одну из четырех взлетных полос аэропорта Сент-Луиса пришлось закрыть. Причины произошедшего расследуются.

Ранее стало известно, что лайнер S7 прервал взлет в аэропорту Новосибирска и вернулся на стоянку. При разгоне пилоты заподозрили, что возникла техническая неисправность.