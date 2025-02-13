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20:56, 13 февраля 2025Мир

Шеф Пентагона ответил возмущенной Европе шуткой про лоха и дядю Сэма

Reuters: Шеф Пентагона Хегсет шуткой отверг критику стратегии по отношению к РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет отверг критику европейских стран в адрес американской стратегии по отношению к России шуткой про дядю Сэма и лоха. Его слова передает Reuters.

«Не допускайте ошибок, президент Трамп не позволит никому превратить дядю Сэма (персонифицированный образ США — прим. «Ленты.ру») в дядю Лоха», — отметил шеф Пентагона, предостерегая европейские страны от подобного отношения к Вашингтону.

Хегсет добавил, что Европа должна нести основную ответственность за оборону на собственном континенте.

Ранее Хегсет отверг необходимость уступок от России для начала мирных переговоров.

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