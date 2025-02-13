Шеф Пентагона ответил возмущенной Европе шуткой про лоха и дядю Сэма

Reuters: Шеф Пентагона Хегсет шуткой отверг критику стратегии по отношению к РФ

Министр обороны США Пит Хегсет отверг критику европейских стран в адрес американской стратегии по отношению к России шуткой про дядю Сэма и лоха. Его слова передает Reuters.

«Не допускайте ошибок, президент Трамп не позволит никому превратить дядю Сэма (персонифицированный образ США — прим. «Ленты.ру») в дядю Лоха», — отметил шеф Пентагона, предостерегая европейские страны от подобного отношения к Вашингтону.

Хегсет добавил, что Европа должна нести основную ответственность за оборону на собственном континенте.

Ранее Хегсет отверг необходимость уступок от России для начала мирных переговоров.