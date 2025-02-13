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11:44, 13 февраля 2025Россия

Смерть настигла пьяного россиянина на пороге алкомаркета «Красное и Белое»

Тело человека нашли у входа в магазин «Красное и Белое» в Екатеринбурге
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Екатеринбурге мужчину без признаков жизни нашли у входа в магазин «Красное и Белое». Об этом сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Тело нашли у магазина на улице Боровой. Сообщается, что мужчина был пьяным и, предварительно, получил инсульт. Ему было около 30 лет. В правоохранительных органах сообщили, что случившееся не носит криминального характера.

В январе 2024 года в городе Кузнецк Пензенской области мужчина разгромил магазин сети «Красное и Белое» из мести за падчерицу, которую, по его мнению, там унижали условиями труда и маленькой зарплатой.

До этого другой клиент магазина «Красное и белое» в Москве приставил пистолет к голове покупательницы. Конфликт покупатели алкогольного магазина урегулировали уже на улице. К правоохранителям никто не обращался.

ЖЗЛ
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