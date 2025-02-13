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04:31, 13 февраля 2025Наука и техника

Современные смартфоны назвали излишне мощными

PhoneArena: Смартфоны достигли предела роста производительности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Журналисты издания PhoneArena заявили, что производителям смартфонов нужно прекратить соревноваться между собой в мощности своих устройств. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты оценили актуальные флагманы Apple iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra. По их мнению, оба телефона демонстрируют превосходную производительность, однако их создатели не решили проблему с перегревом. «Высокопроизводительные чипы потребляют много энергии, что приводит к выделению тепла», — подчеркнули авторы.

По их словам, современные смартфоны достигли предела роста производительность — мощность аппаратов считается излишней, так как нет таких задач, которые они не смогут решить. Однако крупные компании продолжают соревноваться между собой из-за внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Отдельно специалисты отметили проблему ИИ — производители смартфонов пытаются добавить искусственный интеллект во все гаджеты, хотя пока еще не придумали убедительных вариантов использования. «Среднестатистическому пользователю необязательно нужны безумно высокие скорости. В конце концов, смартфон не является устройством, ориентированным на производительность», — заключили журналисты.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с жалобой в ФАС на низкие цены на электронику на маркетплейсах. Представители офлайн-торговли уверены, что маркетплейсы занимаются демпингом.

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