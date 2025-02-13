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14:43, 13 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о бессмысленности создания Россией аналогов «Железного купола»

Эксперт Ходаренок: ЗРК России делают бессмысленными аналоги «Железного купола»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Имеющиеся в распоряжении России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) делают бессмысленным создание аналогов израильского «Железного купола». Такой оценкой с ТАСС поделился военный эксперт Михаил Ходаренок.

По оценке специалиста, «Железный купол» представляет собой специфическую систему, созданную Израилем для конкретной обстановки, в связи с чем России повторять подобный подход не имеет смысла, поскольку у нее уже имеются средства для зенитного прикрытия объектов.

В качестве примера эксперт привел ЗРК С-400 «Триумф», С-350, «Бук-M3» и «Тор», обеспечивающие прикрытие объектов на всех рубежах. «Имея все эти средства, соответствующие системы радиолокационной разведки и системы автоматизированного управления, создавать какой-то вариант "Железного купола", на мой взгляд, не имеет смысла», — резюмировал специалист.

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В январе капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что перспективы США создать систему противоракетной обороны «Железный купол» по аналогии с Израилем крайне малы.

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