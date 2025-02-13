Стало известно о приземлении американского самолета во Внуково

Flightradar: Борт ВВС США совершил посадку в аэропорту Внуково

Борт военно-воздушных сил (ВВС) США совершил посадку в аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar 24.

Ранее стало известно, что американский пассажирский самолет Gulfstream C-37B пересек границу России и вошел в воздушное пространство страны.

Утверждается, что до этого самолет ВВС США вылетел с авиабазы Кэмп-Спрингс. После он приземлился в Роттердаме, а затем направился в Россию. Отмечается, что самолет прилетел в РФ в рамках сделки по обмену пленными.

Тем временем адвокат со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника Аркадий Бух заявил, что самолет, на борту которого находится россиянин, прибыл в Москву.