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16:57, 13 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о судимости родителей отравившихся в Красноярском крае детей

СК: Родители отравившихся в селе Красная Сопка детей были судимы за кражи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Родители детей, которые осенью прошлого года отравились средством от насекомых в селе Красная Сопка, были судимы за кражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Преступления бывшие супруги совершали не одновременно — их судимости уже погашены. Кроме того, в ведомстве уточнили, что родители отравившихся детей не злоупотребляли алкоголем.

Ранее следователи предъявили окончательное обвинение отцу четверых детей, которые отравились инсектицидным средством в Красной Сопке. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам») УК РФ.

ЧП произошло 20 сентября 2024 года. Обвиняемый обработал помещение дома средством от насекомых, а затем, не соблюдая рекомендаций, пустил детей внутрь для приема пищи и ночлега. Утром все члены семьи, включая четверых несовершеннолетних, обратились в больницу с признаками отравления. Дети не выжили.

Позже семья потеряла и пятого ребенка, родившегося уже после трагедии.

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