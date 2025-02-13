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14:01, 13 февраля 2025Россия

Стало известно состояние сотрудницы Липецкой станции аэрации после атаки дронов ВСУ

Мэр Липецка Ченцов: Пострадавшая при атаке ВСУ находится в реанимации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пострадавшая при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецк находится в реанимации. О состоянии сотрудницы Липецкой станции аэрации стало известно из сообщения мэра российского города Романа Ченцова в Telegram.

По данным чиновника, 48-летнюю женщину доставили в больницу с осколочными ранениями. Ей провели операцию.

«На данный момент она в реанимации в тяжелом состоянии», — написал Ченцов.

Он обозначил, что власти уже связались с семьей россиянки, выразив готовность оказать необходимую помощь.

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ВСУ выпустили по России десятки дронов. Атаке подверглись девять регионов — в частности, в Липецкой области сбили 12 беспилотников. В сети были опубликованы кадры взрывов в российском регионе.

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