Стало известно состояние сотрудницы Липецкой станции аэрации после атаки дронов ВСУ

Мэр Липецка Ченцов: Пострадавшая при атаке ВСУ находится в реанимации

Пострадавшая при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецк находится в реанимации. О состоянии сотрудницы Липецкой станции аэрации стало известно из сообщения мэра российского города Романа Ченцова в Telegram.

По данным чиновника, 48-летнюю женщину доставили в больницу с осколочными ранениями. Ей провели операцию.

«На данный момент она в реанимации в тяжелом состоянии», — написал Ченцов.

Он обозначил, что власти уже связались с семьей россиянки, выразив готовность оказать необходимую помощь.

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ВСУ выпустили по России десятки дронов. Атаке подверглись девять регионов — в частности, в Липецкой области сбили 12 беспилотников. В сети были опубликованы кадры взрывов в российском регионе.

