ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

Опубликовано видео из Липецкой области, которую ночью атаковали украинские БПЛА

В ночь на четверг, 13 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 83 беспилотника. Атаке подверглись девять регионов, жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов в городе.

При этом ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели свой первый телефонный разговор и дали официальный старт мирным переговорам по Украине.

Больше всего дронов — 37 — уничтожили над Брянской областью. По 12 БПЛА сбили над Курской и Липецкой областями, девять дронов над Тверской областью, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями, один — над Ростовской областью, поделилось данными Министерство обороны.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Очевидцы рассказывали о подробностях атаки дронов на Липецк. По их словам, в промышленной части города произошло как минимум 12 взрывов. Со слов местных, дроны с 03:30 атаковали также город Елец, жители слышали много «хлопков и жужжаний». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотников. Известно, что из-за падения обломков беспилотника пострадала сотрудница предприятия. Ее с осколочными ранениями доставили в больницу. Обломки БПЛА также упали на территории двух частных домовладений в Липецке, никто не пострадал.

Появились кадры из атакованной Липецкой области

Видео опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах слышно громкий звук сирены, предупреждающей об опасности. Затем раздаются звуки, похожие на взрывы.

В Воронежской области фрагменты беспилотника повредили газопровод

Фрагменты сбитого беспилотника ВСУ повредили газопровод, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Взрывной волной от сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника — газопровод. Возгорания не произошло, повреждения уже устранены, отчитался чиновник.

По его данным, беспилотники в Воронежской области сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Под удар попали несколько районов области. Никто, предварительно, не пострадал.

В свою очередь, глава Брянской области Александр Богомаз уточнил, что при отражении атаки почти четырех десятков беспилотников никто не пострадал.