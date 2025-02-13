Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 13 февраля 2025Россия

ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

Опубликовано видео из Липецкой области, которую ночью атаковали украинские БПЛА
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В ночь на четверг, 13 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 83 беспилотника. Атаке подверглись девять регионов, жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов в городе.

При этом ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели свой первый телефонный разговор и дали официальный старт мирным переговорам по Украине.

Больше всего дронов — 37 — уничтожили над Брянской областью. По 12 БПЛА сбили над Курской и Липецкой областями, девять дронов над Тверской областью, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями, один — над Ростовской областью, поделилось данными Министерство обороны.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Очевидцы рассказывали о подробностях атаки дронов на Липецк. По их словам, в промышленной части города произошло как минимум 12 взрывов. Со слов местных, дроны с 03:30 атаковали также город Елец, жители слышали много «хлопков и жужжаний». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотников. Известно, что из-за падения обломков беспилотника пострадала сотрудница предприятия. Ее с осколочными ранениями доставили в больницу. Обломки БПЛА также упали на территории двух частных домовладений в Липецке, никто не пострадал.

Появились кадры из атакованной Липецкой области

Видео опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах слышно громкий звук сирены, предупреждающей об опасности. Затем раздаются звуки, похожие на взрывы.

В Воронежской области фрагменты беспилотника повредили газопровод

Фрагменты сбитого беспилотника ВСУ повредили газопровод, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Взрывной волной от сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника — газопровод. Возгорания не произошло, повреждения уже устранены, отчитался чиновник.

По его данным, беспилотники в Воронежской области сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Под удар попали несколько районов области. Никто, предварительно, не пострадал.

В свою очередь, глава Брянской области Александр Богомаз уточнил, что при отражении атаки почти четырех десятков беспилотников никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      В США раскритиковали собственную разведку

      Ученицы курсов тревел-блогера получили в чатах сторисы с отдыха и подали на него в суд

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше