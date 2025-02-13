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07:37, 13 февраля 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

Mash опубликовал кадры из атакованной Украиной Липецкой области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Липецкой области, которая подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 13 февраля. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах сначала слышен звук сирены, предупреждающей об опасности. Затем раздается несколько звуков, похожих на взрывы. Предварительно, громкие звуки прозвучали в промышленной части Липецка, жители насчитали 12 взрывов.

ВСУ, помимо этого, пытались атаковать город Елец в Липецкой области, где жители также сообщали о хлопках и звуках пролетов беспилотников.

Липецкая область попала под удар ВСУ в ночь на среду, 13 февраля. Как уточнял губернатор Игорь Артамонов, регион подвергся массированному налету беспилотников. В результате в некоторых районах Липецка отключили свет, при падении обломков дрона пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации. Впоследствии выяснилось, что обломки беспилотников упали на жилые дома.

По данным Минобороны, ночью над Липецкой областью удалось перехватить 12 беспилотников. Всего над Россией сбили 83 дрона, под удар попали девять регионов.

ЖЗЛ
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