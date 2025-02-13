В некоторых районах Липецка на фоне атаки беспилотников отключили свет

Артамонов: В ряде районов Липецка зафиксировано отключение электричества

В некторых районах Липецка на фоне атаки беспилотников отключили свет. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов. https://t.me/igor_artamonov48/4000

«В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей», — уточнил губернатор.

Ранее Артамонов подтвердил атаку дронов на Липецкую область «Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — заявил он. По словам местных жителей, в промышленной части города прозвучало 12 взрывов.

