Стоимость одной порции борща подсчитали

Приготовление борща на шесть человек обойдется россиянину почти в 500 рублей

Для того чтобы приготовить порцию борща на одного человека, жителю России придется потратить 81,5 рубля. К такому выводу пришли аналитики компании «Пиканта». Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Если же речь идет о том, чтобы накормить этим блюдом шесть человек, то речь пойдет о 488,98 рубля.

Выводя итоговую сумму, аналитики отталкивались от традиционного рецепта, который включает говядину, капусту, свеклу, морковь, лук, мякоть томатов, растительное масло, специи, зелень и сметану. При этом 45 процентов общей стоимости заняла говядина. В то же время овощи составляют только 10-15 процентов суммы. Остальные ингредиенты вроде специй, томатной пасты или растительного масла и и вовсе предполагают незначительные затраты.

Ранее сообщалось, что в 2024 году стоимость так называемого «борщевого набора» увеличилась на 25-32 процента. Это примерно в три раза выше, чем официальная инфляция, составляющая 9,52 процента.

Если речь идет об использовании говядины, то минимальная цена набора выросла на 28 процентов, до 90,5 рубля. Для рецептов, предполагающих свинину и курицу, речь идет о повышении в 25 и 31,6 процента.