Сын политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции

Сын индийского политика спровоцировал проверку полиции тайным полетом в Бангкок

Сын индийского политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции. Подробностями истории поделилось местное издание Hindustan Times.

По данным источника, в понедельник, 10 февраля, сын бывшего министра Махараштры Руширадж Савант забронировал чартерный рейс в Бангкок, не поставив в известность свою семью. Когда самолет пролетал над Порт-Блэром, его развернули и перенаправили в аэропорт вылета — Пуну.

По словам руководителя авиакомпании, такое решение было принято после того, как полиция зарегистрировала дело о похищении Саванта на основании анонимного звонка и вмешательства его отца.

«Когда мы получили первый звонок от членов семьи с просьбой развернуть рейс, мы не поверили. Мы не можем доверять подобным звонкам, поскольку они могут быть обманом, — пояснил собеседник издания. — Но после надлежащей проверки со стороны Министерства гражданской авиации и Генерального директората гражданской авиации, зная, что это касается дела о похищении, расследуемого полицией, было принято решение развернуть рейс».

Пассажиров на борту не проинформировали о смене курса, и после приземления в Пуне они были удивлены и стали «сердито допрашивать пилотов». Позже сын политика признался полиции, что скрыл поездку, чтобы не расстраивать свою семью.

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