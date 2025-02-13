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13:02, 13 февраля 2025Путешествия

Сын политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции

Сын индийского политика спровоцировал проверку полиции тайным полетом в Бангкок
Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сын индийского политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции. Подробностями истории поделилось местное издание Hindustan Times.

По данным источника, в понедельник, 10 февраля, сын бывшего министра Махараштры Руширадж Савант забронировал чартерный рейс в Бангкок, не поставив в известность свою семью. Когда самолет пролетал над Порт-Блэром, его развернули и перенаправили в аэропорт вылета — Пуну.

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По словам руководителя авиакомпании, такое решение было принято после того, как полиция зарегистрировала дело о похищении Саванта на основании анонимного звонка и вмешательства его отца.

«Когда мы получили первый звонок от членов семьи с просьбой развернуть рейс, мы не поверили. Мы не можем доверять подобным звонкам, поскольку они могут быть обманом, — пояснил собеседник издания. — Но после надлежащей проверки со стороны Министерства гражданской авиации и Генерального директората гражданской авиации, зная, что это касается дела о похищении, расследуемого полицией, было принято решение развернуть рейс».

Пассажиров на борту не проинформировали о смене курса, и после приземления в Пуне они были удивлены и стали «сердито допрашивать пилотов». Позже сын политика признался полиции, что скрыл поездку, чтобы не расстраивать свою семью.

Ранее российский депутат Станислав Блохин устроил дебош на борту рейса из Москвы. Он захотел выпить вина со своей спутницей, 25-летней моделью, но экипаж отказал ему.

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