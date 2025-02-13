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19:28, 13 февраля 2025Силовые структуры

Украинку приговорили к 10 годам колонии по обвинению в шпионаже

В Херсонской области суд дал 10 лет женщине за шпионаж в пользу Украины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Херсонский областной суд приговорил гражданку Украины Ани Ельцову к десяти годам колонии общего режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает РАПСИ.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года в Геническом районе Херсонской области женщина по заданию спецслужб украинской разведки собирала информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Данные она передавала представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что житель Херсонской области получил 11,5 года за шпионаж в пользу Украины.

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