Украинку приговорили к 10 годам колонии по обвинению в шпионаже

Херсонский областной суд приговорил гражданку Украины Ани Ельцову к десяти годам колонии общего режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает РАПСИ.
Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года в Геническом районе Херсонской области женщина по заданию спецслужб украинской разведки собирала информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Данные она передавала представителю Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее сообщалось, что житель Херсонской области получил 11,5 года за шпионаж в пользу Украины.