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00:19, 13 февраля 2025Мир

В Белом доме высказались об отношении Трампа к Путину

Белый дом: США вопринимают Россию как конкурента и противника в регионе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

США воспринимают Россию как конкурента и, временами, противника, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили ее уточнить, как Трамп относится к России и ее президенту Владимиру Путину. «Рассматривает Путина и Россию как огромного конкурента в регионе, а временами — и как противника», — высказалась она.

Ливитт добавила, что США при этом не исключают различного двустороннего сотрудничества.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

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