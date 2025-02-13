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21:12, 13 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР обнаружили цех по производству украинских беспилотников

В ДНР нашли цех по производству украинских дронов в многоквартирном доме
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Донецкой народной республике сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» с коллегами из УФСБ России по ДНР нашли цех по производству дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоквартирном доме. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации полиции, оставленных комплектующих хватило бы на сто беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «В полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахово, киевские боевики наладили производство смертельных самоделок», — сообщили агентству в пресс-службе МВД по ДНР.

Кроме того, в МВД уточнили, что во время отступления украинские военные оставили флаги и оборудование, а также заминировали ключевые места на своем производстве.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по цехам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечается, что на предприятиях производились беспилотники и FPV-дроны.

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