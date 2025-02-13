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00:59, 13 февраля 2025Мир

В Германии рассказали о готовности Украины пойти на территориальные уступки

Писториус заявил о сигналах Украины пойти на территориальные уступки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина подает «сигналы», которые говорят о готовности Киева идти на территориальные уступки при определенных условиях. Об этом он сообщил в подкасте Table.Briefings.

Писториус подчеркнул, что никто не может объявлять о прекращении огня за спиной Украины. Однако из Киева «поступают сигналы о том, что есть определенная готовность уступить территорию при определенных условиях».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах обменять оккупированные территории Курской области. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала только землю «глубиной метра полтора-два».

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