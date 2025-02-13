В Германии заявили о провоцирующей серьезный конфликт с Трампом Европе

Рар: Между США и Европой разразится серьезный конфликт из-за Украины

Между США и Европой разразится серьезный конфликт из-за Украины. Брюссель требует предоставить ему место за столом переговоров, но глава Белого дома Дональд Трамп этого не хочет. О ситуации порассуждал в беседе с газетой «Взгляд» германский политолог Александр Рар.

Эксперт указал, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа поверг Европу в шок. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», — убежден он.

В то же время американский лидер не намерен приглашать на встречу с Путиным ни главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, ни Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. На фоне этого между Вашингтоном и Брюсселем зреет конфликт, указал Рар. Он добавил, что Берлин, Лондон и Париж теперь оказались под давлением сразу и России, и США.

Каллас ранее заявила, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине без участия стран Европейского союза невозможны. «Речь идет об Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью», — высказалась она.

Между тем глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал слова Каллас истерикой. По его словам, пока участие Европы напрямую способствовало только затягиванию конфликта и росту его жертв.