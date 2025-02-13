В Государственную Думу внесли проект закона о запрете рекламы самогонных аппаратов

Депутат от КПРФ Куринный внес в ГД проект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Законопроект, предусматривающий запрет рекламы самогонных аппаратов, внесли в Государственную Думу. Документ размещен в электронной базе парламента.

Автором инициативы является депутат от КПРФ Алексей Куринный. По его мнению, которое отражено в пояснительной записке, «распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)».

Законопроектом предлагается запретить рекламу технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16 процентов.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, какие спиртные напитки хуже всего влияют на здоровье печени. Он объяснил, что наибольший вред печени наносят те из них, где содержится много сивушных масел — побочного продукта брожения, смесь спиртов и некоторых других компонентов, которая представляет собой маслянистую жидкость с резким и неприятным запахом. К ним доктор отнес самогон, настойки, виски, коньяк.