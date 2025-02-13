В Киеве описали разговор Путина и Трампа фразой «Украина в дерьме»

The Economist: В Киеве описали общение Путина и Трампа фразой «Украина в дерьме»

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает, что «Украина в дерьме». Об этом заявили высокопоставленные украинские чиновники изданию The Economist.

«Украина в дерьме. И Европа тоже, кстати», — высказался один из собеседников издания.

Украинские официальные лица рассказали The Economist о реакции на общение Путина и Трампа вечером 12 февраля. Источники издания описали настроения в Киеве как «значительно помрачневшие». Чиновники предположили, что урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто без украинского руководства.

Ранее издание раскрыло реакцию украинских и европейских чиновников на разговор Трампа и Путина. Авторы материала подчеркивают, что переговоры между американским и российским президентами вызвали «страх и ужас» в Киеве и европейских столицах.