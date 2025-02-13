В Китае предложили провести саммит Трампа и Путина

WSJ: Чиновники КНР предложили провести саммит Трампа и Путина

Китайские чиновники направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.

Известно, что предложение о саммите чиновники направили в последние недели через посредников. Кроме того, они призвали содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине.

«В частности, китайское предложение предусматривает саммит между США и Россией без участия... [президента Украины] Владимира Зеленского», — отмечается в публикации WSJ.

Ранее были раскрыты опасения Европы из-за переговоров Трампа и Путина. В частности, европейские страны беспокоились, что «будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента».

Накануне Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По мнению лидера США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Политики обсудили мирное урегулирование на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и другие темы.