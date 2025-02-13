В Кремле анонсировали встречу Путина с главой граничащего с Украиной региона

Песков: Путин встретится с губернатором Брянской области Богомазом

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Встречу с главой граничащего с Украиной региона анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, Богомаз выступит с докладом перед президентом.

«Идет череда встреч. Среди тех, кто будет встречаться с главой государства, будет и губернатор Брянской области Богомаз. Важный доклад — регион приграничный», — обозначил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что остальные встречи Путина на четверг, 13 февраля, «будут носить закрытый характер».

Ранее президент России проводил встречу с врио главы атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области Александром Хинштейном, а также заслушивал доклад губернатора регулярно обстреливаемой Украиной Калужской области Владислава Шапши.