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12:39, 13 февраля 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой граничащего с Украиной региона

Песков: Путин встретится с губернатором Брянской области Богомазом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Встречу с главой граничащего с Украиной региона анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, Богомаз выступит с докладом перед президентом.

«Идет череда встреч. Среди тех, кто будет встречаться с главой государства, будет и губернатор Брянской области Богомаз. Важный доклад — регион приграничный», — обозначил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что остальные встречи Путина на четверг, 13 февраля, «будут носить закрытый характер».

Ранее президент России проводил встречу с врио главы атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области Александром Хинштейном, а также заслушивал доклад губернатора регулярно обстреливаемой Украиной Калужской области Владислава Шапши.

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