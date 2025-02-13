В Кремле ответили на вопрос о конкретных мерах по урегулированию конфликта на Украине

Песков призвал не спешить с выводами об урегулировании конфликта на Украине

В настоящий момент не стоит спешить с выводами об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока мы предлагали бы не забегать вперед. (...) Есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон, вести диалог в поисках урегулирования», — призвал пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос о конкретных мерах по урегулированию конфликта на Украине по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента добавил, что стороны достигли согласия по возможности урегулирования мирными переговорными средствам. Он подчеркнул, что вопрос разграничения территории России и Украины рано обсуждать до первых результатов совместной работы.

Ранее Песков оценил роль Минских соглашений для переговоров Москвы и Киева. Комментируя участие Европы в возможных переговорах России и Украины, Песков отметил, что говорить об этом преждевременно.