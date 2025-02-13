Депутат Крыма Цеков счел признанием правды слова Хегсета о границах Украины

Слова главы Пентагона Пита Хегсета о границах Украины — публичное признание правды, считает первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков. Его слова передает РИА Новости.

Так политик прокомментировал заявление министра обороны США Хегсета, согласно которому власти должны принять тот факт, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично.

«Шеф Пентагона публично признал правду. Отрадно, что в Пентагоне признают, что территории, которые вошли в состав России начиная с 2014 года, навсегда воссоединились со своей исторической родиной», — считает Цеков.

По его словам, Хегсет сделал честное заявление без хитростей и подлостей. Такое поведение не было присуще команде бывшего президента США Джо Байдена, добавил крымский политик и выразил надежду, что администрация нового руководителя США Дональда Трампа откажется от враждебной политики в отношении России.

Ранее на слова Хегсета отреагировали в Госдуме. В разговоре с «Лентой.ру» первый зампред парламентского комитета по международным делам Алексей Чепа счел, что в своем заявлении о будущем Украины вне НАТО и без возврата к границам 2014 года Хегсет лишь констатировал факт. Все эти постулаты будут учтены в условиях мирного соглашения, считает он.