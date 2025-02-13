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06:10, 13 февраля 2025Россия

В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки дронов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На территории Липецка и Липецкого муниципального района объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

В 5:53 по московскому времени этот уровень отменили, но по всему региону оставили желтый уровень угрозы.

Ранее очевидцы раскрыли подробности атаки дронов на Липецк. По их словам, в промышленной части города произошло как минимум 12 взрывов. Позже Артамонов заявил, что в районе города зафиксировали падение обломков беспилотников на территории двух частных домовладений.

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