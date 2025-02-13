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19:45, 13 февраля 2025Бывший СССР

В МИД Украины заявили о «хорошем разговоре» с представителем Вашингтона

МИД Украины: Сибига и госсекретарь Рубио провели телефонные переговоры
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Марком Рубио. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства постсоветской страны.

«Провел хороший телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио (...) Поблагодарил его за подтверждение, что США остаются преданными поддержке Украины», — приводит ведомство слова Сибиги.

Он также заявил, что Вашингтон и Киев останутся стратегическими партнерами. Сибига отметил, что общим интересом США и Украины является «достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил главе Украины Владимиру Зеленскому, что предпосылок для устойчивого мира нет. Кроме того, в Вильнюсе посоветовали не пытаться протолкнуть мирное соглашение в таких условиях.

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