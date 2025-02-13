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16:30, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Раде сочли плохим знаком разговор Трампа с Путиным перед Зеленским

Депутат Рады Мережко счел беседу Трампа с Путиным перед Зеленским плохим знаком
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным перед разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским это плохой знак. Об этом он заявил в интервью ABC.

«Это плохой знак, что он сначала поговорил с Путиным, а не с Зеленским», — заявил Мережко.

По его словам, это якобы является «наградой для Путина» и «прорывом политической изоляции» России.

Ранее стало известно, что в Киеве описали беседу Путина и Трампа фразой «Украина в дерьме». Украинские официальные лица рассказали The Economist о реакции на общение Путина и Трампа вечером 12 февраля. Источники издания описали настроения в Киеве как «значительно помрачневшие».

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