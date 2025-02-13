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06:49, 13 февраля 2025Наука и техника

В России начали собирать первые самолеты Як-130М

В компании «Яковлев» начали собирать первые три самолета Як-130М
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М начали собирать на авиазаводе в Иркутске, сообщили РИА Новости в ПАО «Яковлев».

Як-130 разрабатывали как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.

По словам собеседника агентства, срок выполнения первого полета будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолета.

В августе 2024 года проект модернизированного Як-130М представили на форуме «Армия-2024». Облик машины сформирован с учетом пожеланий заказчиков, которые уже купили Як-130. Как рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, страны Азии и Африки, которые уже эксплуатируют российские самолеты, могут стать заказчиками модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

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