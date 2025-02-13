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19:05, 13 февраля 2025Экономика

В российском городе мужчина провалился сквозь землю

В Нижнем Новгороде пешеход провалился сквозь землю в 10-метровую яму
Полина Кислицына (Редактор)

В Нижнем Новгороде шедший по улице мужчина провалился сквозь землю. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Керченской улице. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно заметить, как пешеход решил срезать путь и в один момент провалился в глубокую яму. Позже выяснилось, что ее глубина составляет десять метров. Мужчина не смог выбраться оттуда самостоятельно, достать его удалось лишь спасателям. Серьезных травм нижегородец не получил, отделавшись ушибами.

Ранее этой зимой в Волгограде пенсионерка упала в оставленную рабочими яму. Пострадавшая получила травму бедра, ей понадобилась помощь медиков. После обращения в суд ей удалось взыскать с коммунальщиков 250 тысяч рублей за моральный вред и более 30 тысяч рублей на лекарства.

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