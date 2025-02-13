В российском городе сняли баннер с именами участников СВО из-за «некрасивого» вида

В Казани сняли баннер с именами участников СВО из-за некрасивого вида

Сотрудники парка Победы в Казани сняли баннер, посвященный участникам специальной военной операции (СВО), из-за неприятного внешнего вида. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Баннер с именами не вернувшихся со СВО бойцов установил в феврале отец одного из без вести пропавших военных Юрий Мариненко. В январе мужчина получил разрешение на установку от дирекции парков и скверов российского города. Объект приурочен ко второй годовщине штурма Угледара. Он должен был провисеть в парке один день, однако затем родственники бойцов решили оставить его до 9 мая.

Через пару дней Мариненко позвонили сотрудники парка и попросили снять плакат, назвав его «некрасивым». Мужчина попытался договориться с дирекцией парка, но в ночь на 12 февраля баннер убрали. По словам Мариненко, родственники военных считают такой поступок вандализмам и хотят, чтобы на месте баннера появился мемориал.

Ранее Минфин не поддержал предложение о создании программы льготной ипотеки для участников СВО. В ведомстве отметили, что существующие программы привели к дисбалансу на рынке ипотечного кредитования и не помогли увеличить доступность жилья для россиян.