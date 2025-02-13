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16:01, 13 февраля 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту произошла течь топлива

Aviaincident: В прилетевшем из Москвы в Саратов Boeing обнаружили течь топлива
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

В самолете российской авиакомпании с пассажирами на борту произошла течь топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

В среду, 12 февраля, во время послеполетного осмотра прилетевшего из Москвы в Саратов Boeing 737-800 обнаружили течь авиационного топлива из правого двигателя.

По данным источника, воздушное судно пришлось временно отстранить от полетов.

Ранее на радаре самолета другой российской авиакомпании Red Wings появилось множество неопознанных меток. Инцидент случился 10 февраля на борту летевшего из Самары в Новосибирск пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100.

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