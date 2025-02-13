Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 13 февраля 2025Мир

В США оценили разговор Путина и Трампа

Ученый Кук: Телефонный разговор Путина и Трампа является шагом к миру
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к миру. Такую оценку переговорам двух лидеров в интервью РИА Новости дал американский ученый Родни Мимс Кук.

«Я думаю, это очевидный шаг в сторону мира. Теперь нужно, чтобы все стороны встретились лицом к лицу и начали мирный процесс», — сказал он.

Ученый также отметил, что освобождение американца Марка Фогеля, который находился в заключении в России, является «очень позитивным шагом».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине. По его словам, это уже привело в движение «машину помощников и ведомств», которые будут поэтапно вступать в диалог.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

      В ВСУ сообщили об острой нехватке боеприпасов

      Минобороны оценило слова Путина про «моих ребят» на СВО

      Винника отправили в Россию самолетом из Турции

      Кладоискатель нашел 2000-летнюю ложку для предсказания будущего

      Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о пользе работы с психологом

      Шольц оценил решение Трампа позвонить Путину

      Путин подписал закон о повышении военных пенсий

      Путин назвал воюющих на СВО бойцов «мои ребята»

      В Кремле оценили текущие отношения России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше