В США оценили разговор Путина и Трампа

Ученый Кук: Телефонный разговор Путина и Трампа является шагом к миру

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к миру. Такую оценку переговорам двух лидеров в интервью РИА Новости дал американский ученый Родни Мимс Кук.

«Я думаю, это очевидный шаг в сторону мира. Теперь нужно, чтобы все стороны встретились лицом к лицу и начали мирный процесс», — сказал он.

Ученый также отметил, что освобождение американца Марка Фогеля, который находился в заключении в России, является «очень позитивным шагом».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине. По его словам, это уже привело в движение «машину помощников и ведомств», которые будут поэтапно вступать в диалог.