В США раскрыли план Трампа по Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия будет контролировать переговоры с США по Украине

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявила, что Россия будет находиться в доминирующей позиции в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Риттер указал, что США и Россия намерены вести переговоры без участия Украины, а также без заключения соглашения о перемирии.

«Это означает, что Россия будет контролировать переговоры и ситуацию на поле боя. <...> [Президент США Дональд] Трамп это делает намеренно. Это заставит Украину умолять о мире», — отметил он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. После Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.