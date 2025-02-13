В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

В Узбекистане в I чтении приняли закон об уменьшении наказания за книги в тюрьме

Олий Мажлис (парламент) Узбекистана в первом чтении принял закон об уменьшении наказания за чтение книг в тюрьме. Об этом пишет Gazeta.uz.

По нему осужденные могут получить сокращение срока наказания — по три дня заключения за каждое прочитанное произведение. Однако это распространяется только на литературу из утвержденного списка. Кроме того, необходимо будет сдать экзамен на знание ее содержания.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении продолжать активные контакты с лидерами Японии. Он и и его коллеги из Токио выразили взаимный интерес в развитии двусторонних отношений, а также готовятся к проведению совместного саммита.