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18:14, 13 февраля 2025Ценности

Ведущая «Дома-2» похвасталась бижутерией за 116 тысяч рублей

Ведущая Ольга Орлова похвасталась бижутерией за 116 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова похвасталась дорогостоящими украшениями. Соответствующее видео (на момент написания новости было удалено) появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость показала аксессуары — бусы, серьги и кресты, примерив их на себе. При этом звезда подчеркнула, что данные украшения являются бижутерией. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость изделий составила 116 тысяч рублей.

Ранее в феврале Ольга Орлова показала происходящие с возрастом изменения с грудью. Она предстала на размещенных кадрах в облегающем сером топе, позируя боком к камере.

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