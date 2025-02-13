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11:48, 13 февраля 2025Мир

Вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии оценили

Политолог Озер: Путин и Трамп неслучайно могут встретиться в Саудовской Аравии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп неслучайно могут встретиться в Саудовской Аравии, так как это позволит, помимо Украины, обсудить многие другие вопросы российско-американских отношений. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер, передает РИА Новости.

«Конечно, неслучайно Саудовская Аравия была выбрана местом первой встречи Трампа и Путина. Украина — лишь одна из тем переговоров между американскими и российскими лидерами; еще одним важным вопросом является новая роль Израиля на Ближнем Востоке», — рассказал исследователь.

Озер подчеркнул, что Трамп, вероятно, может попросить помощи у Путина в решении ближневосточного вопроса. Кроме того, встреча в Саудовской Аравии может означать в том числе и обсуждение вопросов энергетики, включая цены на нефть.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Президент США также отметил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского коллеги к завершению конфликта на Украине.

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