Российским пенсионерам назвали отнимающее право на льготы на ЖКУ условие

Юрист Гусятникова: Наличие вклада может лишить пенсионера права на льготу на ЖКУ

Наличие вклада может оставить пенсионера права на льготу за «коммуналку». О таком условии агентству «Прайм» рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Субсидия назначается, если оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отнимает больше 22 процентов семейного бюджета. В зависимости от региона эта доля может меняться: к примеру, в Москве она составляет 10 процентов. При определении получателя субсидии учитывается не только зарплата, пенсия, вознаграждения по договорам, но и проценты, начисляемые по банковским вкладам — они тоже считаются доходом пенсионера. Данная субсидия не является скидкой, а подразумевает возврат средств уже после оплаты коммунальных счетов, напоминает юрист.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на оплате «коммуналки». Так, если хозяин квартиры находится в отпуске или командировке дольше пяти календарных дней, он вправе потребовать от управляющей компании произвести перерасчет оплаты ЖКУ. Также поводом для уменьшения платы является длительное отключение услуг, например горячей воды или отопления.