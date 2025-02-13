Врач опровергла главные мифы о фруктах

Эндокринолог Неудахина: Во время похудения фрукты можно есть в любое время суток

Есть фрукты можно в любое время суток даже во время похудения, считает врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина. Главный миф о фруктах она опровергла в беседе с «Лентой.ру».

Доктор отметила, что фруктоза, как и обычный сахар, при злоупотреблении приводит к набору лишнего веса. Однако, по ее словам, это не значит, что фрукты нельзя есть по вечерам. «Питательные вещества из любых продуктов одинаково усваиваются в любое время суток. ВОЗ рекомендует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов каждый день», — отметила она.

Также эндокринолог подчеркнула, что не совсем правильно считать фруктозу и глюкозу вредными. Она пояснила, что они необходимы организму, так как снабжают клетки энергией. Кроме того, врач указала, что во фруктах содержится большое количество полезных элементов, витаминов и клетчатки, которых нет в обычных десертах. Поэтому, если хочется сладкого, лучше выбрать фрукт, убеждена врач, но и от обычного сахара в умеренных количествах вреда не будет.

Наконец, она развеяла миф о том, что консервированные и запеченные фрукты полностью теряют полезные свойства. На самом деле, по словам специалистки, это не так, и их польза сопоставима со свежими плодами. Однако при высоких температурах некоторые вещества, например витамин С, действительно распадаются, предупредила эндокринолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Саурабх Сети рассказал, что после отказа от избыточного потребления сахара результат станет заметен через две недели. По его словам, на лице и теле уменьшатся отеки и исчезнут прыщи.