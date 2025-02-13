Мошенники придумали новый способ обмана россиян в Telegram

F.A.C.C.T.: Мошенники начали имитировать взлом аккаунта в мессенджере Telegram

Аферисты начали имитировать взлом аккаунта в мессенджере Telegram для обмана россиян. О новом способе мошенничества, который придумали злоумышленники, предупредили специалисты компании F.A.C.C.T., которая занимается разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями, передает «Российская газета».

В компании рассказали, что сначала владельцу аккаунта в Telegram приходит уведомление о том, что кто-то получил доступ к его сообщениям и другой личной информации. Через некоторое время жертве на устройство начинают приходить коды подтверждения. После этого мошенники выходят на связь с пользователем и предлагают ему перейти по ссылке, чтобы защитить учетную запись.

Если человек перейдет по ссылке, то злоумышленники похитят его аккаунт. В дальнейшем они могут потребовать перевести им деньги в обмен на возвращение учетной записи или же попросить продиктовать присланный на телефон код и в итоге списать деньги с карты.

Чтобы не стать жертвой нового вида мошенничества, в F.A.C.C.T. посоветовали при получении уведомлений о попытке взлома проверить список подключенных устройств и отключить все незнакомые устройства. Также можно сбросить пароль в Telegram и заменить его на новый. Помимо этого, в компании напомнили о необходимости подключить двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новые меры для защиты от телефонных и интернет-мошенников. Согласно одной из них, банки, операторы связи и органы государственной власти не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с россиянами.